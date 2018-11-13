WTA: матч Кербер с Шафаржовой в Сиднее — пятый в списке лучших игр сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги завершившегося сезона. На этой неделе будет названа пятёрка лучших матчей. Пятое место занял поединок немецкой теннисистки Анжелики Кербер с представительницей Чехии Люси Шафаржовой в первом круге турнира в Сиднее (Австралия).

Бывшая первая ракетка мира одержала победу со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 6:2. Немка по ходу встречи отыграла два матчбола. Кербер в итоге стала победительницей этих соревнований. В финале она в двух партиях обыграла австралийку Эшли Барти со счётом 6:4, 6:4.

В 2018 году Анжелика Кербер также выиграла Уимблдон. 31-летняя Люси Шафаржова на минувшей неделе объявила, что завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии 2019 года.