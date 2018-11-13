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Джокович: с нетерпением жду матча со Зверевым

Джокович: с нетерпением жду матча со Зверевым
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свой удачный старт на Итоговом турнире ATP в Лондоне. В двух партиях первая ракетка мира обыграл американца Джона Иснера – 6:4, 6:3.

«Тот факт, что я завершу год в качестве первой ракетки мира, несколько уменьшил давление. Сегодня я отлично подготовился к матчу и воплотил в жизнь все свои задумки.

Сейчас я отлично чувствую себя физически и ментально. Я с нетерпением жду следующего матча, со Зверевым. Очевидным плюсом Итогового турнира является то, что у тебя есть паузы между матчами и ты гарантированно сыграешь три матча на групповой стадии. Победа в первом матче – это отличный результат, который поможет мне в дальнейшем. Александр тоже выиграл свой стартовый матч, и, думаю, мы покажем отличную игру», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

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