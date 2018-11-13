Шарапова: не могу поверить, что так много людей прочитали мою книгу!

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что внимательно изучила отзывы болельщиков о её книге «Неудержимая. Моя жизнь».

«За все дни тренировок во Флориде у меня было время пройтись по комментариям болельщиков относительно моей книги. Не могу поверить, что так много людей прочитали мою книгу! Спасибо вам! Многие написали, что им особенно понравилось страница, на которой я рассказала, кому книга посвящена. Я решила, что поделюсь ею со всеми. Я написала это в тёмной комнате мадридского отеля в 2016 году», — сообщила Шарапова в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Марии Шараповой.

В рейтинге WTA от 12 ноября 31-летняя россиянка располагается на 29-м месте.

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