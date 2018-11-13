Иснер: Джокович – лучший по игре на приёме

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал игру на приёме первой ракетки мира Новака Джоковича. Теннисисты встретились в рамках группового этапа Итогового турнира ATP – со счётом 6:4, 6:3 победу одержал Джокович.



«Новак – номер один, два и три в мире по игре на приёме. Без сомнений, он является лучшим в этом компоненте среди тех, с кем я встречался. Я говорил это ранее и повторяю снова», – цитирует Иснера официальный сайт ATP.



Свой следующий матч американский теннисист проведёт против хорвата Марина Чилича. Джокович встретится с Александром Зверевым из Германии, который в своём стартовом матче на турнире обыграл Чилича на двух тай-брейках.

В расписании третьего игрового дня Итогового турнира стоят матчи Федерер – Тим и Андерсон – Нисикори.

Джокович: с нетерпением жду матча со Зверевым