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Иснер: Джокович – лучший по игре на приёме

Иснер: Джокович – лучший по игре на приёме
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал игру на приёме первой ракетки мира Новака Джоковича. Теннисисты встретились в рамках группового этапа Итогового турнира ATP – со счётом 6:4, 6:3 победу одержал Джокович.

«Новак – номер один, два и три в мире по игре на приёме. Без сомнений, он является лучшим в этом компоненте среди тех, с кем я встречался. Я говорил это ранее и повторяю снова», – цитирует Иснера официальный сайт ATP.

Свой следующий матч американский теннисист проведёт против хорвата Марина Чилича. Джокович встретится с Александром Зверевым из Германии, который в своём стартовом матче на турнире обыграл Чилича на двух тай-брейках.

В расписании третьего игрового дня Итогового турнира стоят матчи Федерер – Тим и Андерсон – Нисикори.

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