Зверев: у Кубка Дэвиса есть серьёзные проблемы. Я не буду играть на этом турнире

Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что не планирует выступать в обновлённом Кубке Дэвиса в 2019 году.



«Я не собираюсь играть на Кубке Дэвиса в ноябре. У турнира есть серьёзные проблемы, о которых стоит подумать. Одна из них – дата проведения соревнований. Это очень важная вещь, и я практически уверен, что никто из ведущих игроков, кроме Надаля, там не сыграет. Рафа даст своё согласие только по той причине, что турнир пройдёт в Мадриде», – цитирует 21-летнего теннисиста Reuters.



Ранее французское издание L'Equipe опубликовало информацию о том, что ведущие теннисисты якобы написали коллективное письмо в ITF, в котором проинформировали организацию о нежелании участвовать в обновлённом Кубке Дэвиса. Позже швейцарец Роджер Федерер и Александр Зверев заявили, что ничего не слышали о подобном письме.

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