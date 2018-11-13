Роналду не сумел поймать теннисный мяч на игре Джоковича с Иснером в Лондоне

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, вместе с семьёй посетивший матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) между сербом Новаком Джоковичем и американцем Джоном Иснером, в одном из моментов пытался поймать мяч, прилетевший на трибуны, но не сумел удержать его.

Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.

Уроженец Белграда одержал победу со счётом 6:4, 6:3. Завтра, 14 ноября, Джокович сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, а Иснер встретится с хорватом Марином Чиличем.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне с призовым фондом $ 8,5 млн завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл Давида Гоффена из Бельгии — 7:5, 4:6, 6:3.

Роналду посетил матч Джоковича с Иснером в Лондоне