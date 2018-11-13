Джокович: круто, что теннис имеет такого фаната, как Роналду

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал посещение своего матча Итогового турнира ATP нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Сегодня я играл в клубных цветах Роналду. Уверен, он был счастлив увидеть это. Прекрасно, что теннис имеет такого звёздного болельщика из футбольной среды. Он часто приходил смотреть матчи в Мадриде, когда играл там. Криштиану был на моих матчах, встречах Надаля и Федерера. Это действительно круто. Криштиану – одна из величайших спортивных звёзд последних лет.



Я видел, что он был на матче со своей семьёй. У меня не было шанса увидеть его после матча, но, надеюсь, этот шанс ещё представится по ходу турнира», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.



31-летний серб одержал победу в стартовом матче на турнире. Со счётом 6:4, 6:3 он обыграл американца Джона Иснера.

Завтра, 14 ноября, Джокович сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, а Иснер встретится с хорватом Марином Чиличем.



Итоговый чемпионат ATP в Лондоне с призовым фондом $ 8,5 млн завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл Давида Гоффена из Бельгии — 7:5, 4:6, 6:3.

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