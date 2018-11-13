Маю травмировался в первом же матче на Итоговом турнире в попытке достать мяч

Француз Николя Маю получил травму в стартовом матче на Итоговом турнире ATP в парном разряде. В попытке добраться до мяча 36-летний теннисист столкнулся с рекламным щитом, повредив правую ногу.

Видео доступно на официальном канале ATP World Tour в YouТube.

После получения медицинской помощи Маю сумел продолжить матч, однако в паре с Пьер-Югом Эрбером уступил первым сеяным соревнований хорвату Мате Павичу и австрийцу Оливеру Мараху – 4:6, 6:7 (3:7).



«Да, было действительно очень больно. С другой стороны, у меня нет перелома или чего-то подобного – это хорошая новость. У меня есть сутки до следующего матча, и надеюсь, в среду всё будет в порядке», – цитирует Маю Tennis World USA.



Во втором матче группового этапа Эрбер и Маю сыграют против американцев Майка Брайана и Джека Сока.