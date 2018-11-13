Синякова: никогда не забуду ощущений от победы в Кубке Федерации

Чешская теннисистка Катержина Синякова поделилась впечатлениями от победы в Кубке Федерации. В финале чешки обыграли американок со счётом 3-0. Победное очко сборной Чехии принесла Синякова, обыгравшая Софью Кенин со счётом 7:5, 5:7, 7:5.

«Моя первая игра в финале сложилась удачно, поэтому я с большой радостью выходила на второй поединок. Здорово, что мне удалось принести команде победу. Это было потрясающе. Ощущения просто невероятные. Я их никогда не забуду.

В матче с Кенин я просто старалась сражаться за каждое очко и концентрироваться на каждом розыгрыше. Я пыталась играть в свой теннис и атаковать, когда появлялась такая возможность. Думаю, всё сложилось отлично», — приводит слова Синяковой официальный сайт тура.