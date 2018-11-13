Стрыцова: ухожу из сборной Чехии с высоко поднятой головой

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова подтвердила своё решение завершить выступления за сборную. В финале Кубка Федерации 2018 года чешки обыграли американок со счётом 3-0. Барбора принесла команде первое очко.

«С начала года я думала о том, чтобы завершить выступления за сборную. Мне 32, иногда ты знаешь, что нужно делать, и чувствуешь, что это правильное решение. На US Open я думала об этом и поняла, что уйти — это правильно. Не могу сказать причину, просто чувствую, что настало нужное время.

У нас так много сильных игроков, которые могут одерживать победы. Также у нас есть сильные дуэты. Я ухожу из сборной с высоко поднятой головой. Я горжусь собой», — приводит слова Стрыцовой официальный сайт тура.

В составе сборной Чехии Стрыцова 6 раз победила в Кубке Федерации.