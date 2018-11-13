Маю – в ответ на обвинения в симуляции: мне всё равно, что Павич сказал обо мне

Французский теннисист Николя Маю ответил на обвинения хорвата Мате Павича в симуляции травмы во время их матча на Итоговом турнире ATP в Лондоне.



«У меня нет комментариев по поводу слов моего соперника. Он сказал то, что хотел сказать, мне абсолютно всё равно.



Рекламные щиты? Думаю, они должны быть более мягкими, чтобы подобных ситуаций не повторялось», – цитирует Маю Metro.



Напомним, в стартовом матче группового этапа парного Итогового турнира хорват Мате Павич и австриец Оливер Марах обыграл французов Николя Маю и Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:4, 7:6 (7:3). В одном из эпизодов Маю столкнулся с рекламным щитом, после чего попросил помощи медиков. Вернувшись в игру, француз продолжил прихрамывать.



После матча Мате Павич допустил, что соперник вполне мог симулировать повреждение.

Маю травмировался в первом же матче на Итоговом турнире в попытке достать мяч