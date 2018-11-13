Руседски: Федерер – фаворит Итогового турнира ATP

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски оценил шансы швейцарца Роджера Федерера на победу в Лондоне, где в эти дни проходит Итоговый турнир ATP.



«Фаворит Итогового? Я бы сказал, что это Федерер. Если Роджер будет на протяжении всей недели играть так, как играл в полуфинале «Мастерса» в Париже против Джоковича, у него есть все шансы на победу в Лондоне. Даже несмотря на то, что он проиграл, этот матч стал одним из лучших для него за последнее время.



Кроме того корт в Лондоне чуть более быстрый, чем в Париже. Мяч лучше скользит по покрытию, оттого и шансов у Федерера больше. В любом случае для победы Роджер должен демонстрировать последовательный теннис», – цитирует Руседски Tennis World USA.

Напомним, 37-летний швейцарец уступил японцу Кею Нисикори в стартовом матче группового этапа соревнований.