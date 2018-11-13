Свитолина: матч с С. Уильямс на Олимпиаде стал самым запоминающимся в карьере

Украинка Элина Свитолина назвала самый запоминающийся матч в профессиональной карьере.



«Самым запоминающимся матчем стала игра против Серены Уильямс на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Тогда я пережила невероятные эмоции, которые просто захлёстывали после матча. В целом очень сложно выбрать один матч – в том же Сингапуре все игры были на вес золота», – заявила Свитолина в эфире радио Shark FM.



Напомним, украинка встречалась с Сереной Уильямс в рамках третьего раунда теннисного олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро. Свитолина одержала уверенную победу со счётом 6:4, 6:3.

В 2018 году 24-летняя теннисистка провела 59 матчей, из которых победила в 44 встречах. В её активе победы на четырёх турнирах: в Брисбене, Дубае, Риме и на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.

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