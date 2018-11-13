Фанаты Серены Уильямс возмущены, что журнал GQ назвал американку «женщиной» года

Обложка журнала GQ, на которой 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс была названа женщиной года, вызвала неоднозначную реакцию. Дело в том, что слово «женщина» было написано в кавычках («woman»).

Фото с Уильямс на обложке журнала доступно в «твиттере» Карен Сивил.

Многие пользователи в социальных сетях возмутились таким обращением к Серене, пожаловавшись на дискриминацию теннисистки.

«В контексте Серены Уильямс, человека, над внешностью которого было так много издёвок по половому признаку, это неуместно», — написал один из пользователей.

Уильямс в 2018 году дошла до финалов двух турниров «Большого шлема» — Уимблдона и Открытого чемпионата США. В рейтинге WTA она занимает 16-ю строчку.