Фанаты Серены Уильямс возмущены, что журнал GQ назвал американку «женщиной» года

Обложка журнала GQ, на которой 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс была названа женщиной года, вызвала неоднозначную реакцию. Дело в том, что слово «женщина» было написано в кавычках («woman»).
Фото с Уильямс на обложке журнала доступно в «твиттере» Карен Сивил.
Многие пользователи в социальных сетях возмутились таким обращением к Серене, пожаловавшись на дискриминацию теннисистки.
«В контексте Серены Уильямс, человека, над внешностью которого было так много издёвок по половому признаку, это неуместно», — написал один из пользователей.
Уильямс в 2018 году дошла до финалов двух турниров «Большого шлема» — Уимблдона и Открытого чемпионата США. В рейтинге WTA она занимает 16-ю строчку.
С. Уильямс стала женщиной года по версии мужского журнала GQ