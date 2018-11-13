Иснер: Джокович надрал мне задницу, и я не удивлён

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал стартовый матч на Итоговом турнире ATP в Лондоне. В двух партиях он уступил первой ракетке мира из Сербии Новаку Джоковичу – 4:6, 3:6.
«Честно говоря, я не удивлён такому результату. Иногда приходится надеяться, что у таких соперников не пойдёт игра, он выключится из определённых эпизодов. Увы, сегодня такого не случилось, и мне попросту надрали задницу», – цитирует Иснера спортивный журналист Рим Абули.
Второй матч на групповом этапе Итогового турнира Иснер проведёт против пятой ракетки мира из Германии Александра Зверева. Джоковичу предстоит встреча с хорватом Марином Чиличем.
Итоговый турнир ATP завершится 18 ноября. Действующим победителем соревнований является болгарин Григор Димитров.