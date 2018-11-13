Надаль и Кирьос сыграют на выставочном турнире Fast4 в Сиднее

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и австралийский теннисист Ник Кирьос сыграют на выставочном турнире Fast4, который пройдёт в Сиднее в начале января, сообщает теннисный журналист Михал Самульски.



В Fast4 нет счёта «больше», сет играется до победы первого из игроков в четырёх геймах, при счёте 3:3 играется тай-брейк. Отметим, что ранее Надаль выступал с критикой новых правил проведения матчей, сказав, что попытки сделать теннис быстрее за счёт подобного формата — это неверное решение. Тем не менее в прошлом сезоне испанец играл на Fast4 вместе с Кирьосом, болгарином Григором Димитровым и немцем Александром Зверевым.



Турнир Fast4 стал первым соревнованием, в котором был использован формат укороченных сетов. Позже такая практика была перенесена на Кубок Хомпана и NextGen Finals в Милане.

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