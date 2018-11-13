Андерсон разгромил Нисикори на Итоговом чемпионате ATP, отдав японцу один гейм

На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) представитель ЮАР Кевин Андерсон, выступающий в группе Ллейтона Хьюитта, в двух сетах одержал крупную победу над японцем Кеем Нисикори — 6:0, 6:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Андерсон — Нисикори в Лондоне.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне с призовым фондом $ 8,5 млн завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.