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Андерсон разгромил Нисикори на Итоговом чемпионате ATP, отдав японцу один гейм

Андерсон разгромил Нисикори на Итоговом чемпионате ATP, отдав японцу один гейм
Теннис / ATP

На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) представитель ЮАР Кевин Андерсон, выступающий в группе Ллейтона Хьюитта, в двух сетах одержал крупную победу над японцем Кеем Нисикори — 6:0, 6:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Андерсон — Нисикори в Лондоне.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне с призовым фондом $ 8,5 млн завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

13 ноября 2018 года, вторник. 17:15 МСК
Итоговый чемпионат ATP. Группа Ллейтон Хьюитт
Матч окончен
Кевин Андерсон
Кевин Андерсон
6
ЮАР
6:0
6:1
 
Кей Нисикори
Кей Нисикори
9
Япония
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