Нисикори: я провёл ужасный матч, просто это был не мой день

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал поражение от южноамериканца Кевина Андерсона со счётом 0:6, 1:6 на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания).

«Сегодня я провёл ужасный матч. Постараюсь играть лучше. Просто это был не мой день.

Проиграв второй гейм, я потерял ритм и перестал вообще чувствовать мяч. Кевин выглядел великолепно», — приводит слова Нисикори Ubitennis.

На старте соревнований Нисикори оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:4), 6:3, а Андерсон выиграл у австрийца Доминика Тима — 6:3, 7:6 (12:10).

Итоговый чемпионат ATP с призовым фондом $ 8,5 млн завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена. В нынешнем сезоне оба теннисиста пропускают турнир.