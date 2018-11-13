Андерсон: надеюсь, мои победы вдохновят детей из Южной Африки играть в теннис

Южноамериканец Кевин Андерсон оценил свою игру в матче с представителем Японии Кеем Нисикори на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания), где шестая ракетка мира одержал победу с разгромным счётом — 6:0, 6:1.

«Горжусь этой победой. Надеюсь, мои результаты вдохновят детей из Южной Африки заниматься теннисом. С нетерпением жду возможности выйти на корт против Федерера. Уверен, он сможет улучшить свою игру», — приводит слова Андерсона Ubitennis.

На старте соревнований Андерсон выиграл у австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 7:6 (12:10), а Нисикори переиграл швейцарца Роджера Федерера — 7:6 (7:4), 6:3.



Турнир в Лондоне с призовым фондом $ 8,5 млн завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров обыграл Давида Гоффена из Бельгии.