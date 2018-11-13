Ибрагимович: мы с Джоковичем хорошие друзья

Форвард американского футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о дружеских отношениях с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Мы хорошие друзья, поддерживаем связь. Следим за успехами друг друга. Очень рад за него, ведь после травмы он вернулся на первое место в рейтинге, где и должен находиться», — приводит слова Ибрагимовича Mirror.

Напомним, Джокович пропустил большую часть 2017 года из-за травмы локтя. Сыграв только четыре матча в 2018 году, Новак получил рецидив травмы и был вынужден лечь под нож. Вернувшись спустя два месяца, уроженец Белграда выиграл три матча из восьми, однако начиная с турнира в Риме вернулся на победный путь.

В итоге Джокович выиграл четыре турнира, в том числе Уимблдон и Открытый чемпионата США, и сумел гарантировать себе звание первой ракетки мира по итогам сезона.