Маррей и Суарес обыграли Кабаля и Фару на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне

На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне в парном разряде дуэт Джейми Маррей (Великобритания)/Бруно Суарес (Бразилия) взял верх над колумбийскими теннисистами Хуаном-Себастьяном Кабалем и Робертом Фарой со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Маррей и Суарес один раз подали навылет, допустили такое же количество двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 8. Их соперники не выполнили ни одного эйса, дважды ошиблись на своей подаче и сделали 2 брейка.

Ранее в этой группе южноафриканец Рэйвен Клаасен и новозеландец Майкл Винус выиграли у дуэта Никола Мектич (Хорватия)/Александр Пейя (Австрия).

В 2017 году победителями Итогового чемпионата ATP стали финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс. В финале они обыграли Лукаша Кубота и Марсело Мело со счётом 6:4, 6:2.