Джокович: Федерер получает больше преимуществ? Он их заслуживает

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал высказывания француза Жюльена Беннето, который выразил мнение, что на различных турнирах швейцарец Роджер Федерер пользуется особыми привилегиями.

«Это спорный вопрос, ведь в какой-то мере он заслуживает особого статуса. Он шестикратный чемпион Australian Open и, возможно, лучший игрок в истории. Его хотят видеть на центральном корте и в прайм-тайм. Здесь нет серьёзной проблемы.

Я понимаю точку зрения Жюльена. Иногда кажется, что некоторые игроки из года в год получают больше преимуществ на определённых турнирах. Но не нужно забывать, что Федерер повышает доходы в теннисе, привлекает внимание и так далее. Жюльен и другие парни больше получают как раз благодаря тому, сколько Роджер сделал для нашего спорта», — приводит слова Джоковича Metro.