Видеообзор побед Федерера и Андерсона на Итоговом чемпионате ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер во втором туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) в двух сетах взял верх над австрийцем Домиником Тимом — 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

Уроженец Базеля выполнил 4 эйса, не ошибался на своей подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Восьмая ракетка мира 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Ещё в одном матче представитель ЮАР Кевин Андерсон, выступающий в группе Ллейтона Хьюитта, в двух сетах одержал крупную победу над японцем Кеем Нисикори — 6:0, 6:1.

Турнир в Лондоне с призовым фондом $ 8,5 млн завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.