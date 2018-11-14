Дьяченко вышла во второй круг челленджера в Тайбэе

Российская теннисистка Виталия Дьяченко, посеянная на челленджере в Тайбэе под шестым номером, пробилась во второй круг. На старте соревнований с призовым фондом $ 125 тыс. она в двух партиях обыграла представительницу Австралии Присциллу Хон со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

28-летняя россиянка дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Тайбэе Дьяченко, располагающаяся на 132-й строчке рейтинга WTA, поспорит с победительницей поединка Чжан Юйсюань (Китай, Q) — Лу Цзяцзин (Китай).

Турнир в Тайбэе завершится 18 ноября.