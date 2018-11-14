Шюттлер: рад возможности поработать с Кербер на данном этапе её карьеры

Бывшая пятая ракетка мира немец Райнер Шюттлер прокомментировал информацию о том, что он стал тренером соотечественницы Анжелики Кербер. Ранее он работал с украинцем Сергеем Стаховским и канадцем Вашеком Поспишилом.

«Я очень рад возможности поработать с Анжеликой на данном этапе её карьеры. Она доказала, что является великой чемпионкой. Надеюсь, мой опыт поможет придать свежий импульс её сильной команде», — приводит слова Шюттлера официальный сайт тура.

Кербер и Шюттлер начнут совместные тренировки в конце ноября. С ноября 2017 года 30-летняя уроженка Бремена тренировалась под руководством бельгийского специалиста Вима Фиссетта.

В 2018 году Кербер выиграла Уимблдон и турнир в Сиднее. В рейтинге WTA она на сегодня вторая.