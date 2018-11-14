Федерер: рад, что сумел правильно отреагировать на поражение в матче с Кеем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свою победу в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) с австрийцем Домиником Тимом со счётом 6:2, 6:3.

«Приятно было одержать победу. Я очень рад, что сумел правильно отреагировать на поражение в матче с Кеем. Здесь не бывает лёгких матчей. Конечно, довольно непривычно вновь выходить на корт после поражения, но это хороший опыт.

Передо мной стояло важное испытание, и я остался доволен своим настроем. Меня порадовала моя игра. Играть с Домиником было увлекательно", — приводит слова Федерера официальный сайт тура.

15 ноября Федерер сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.

«Теперь мне важно здорово провести заключительный матч группового этапа с Андерсоном. Он играет великолепно и в целом проводит замечательный сезон. Он прекрасно играл со мной на Уимблдоне. Я сосредоточен на этом матче. Не знаю, что будет дальше, потому что этот поединок будет тяжёлым сам по себе.

Моя первая игра в Лондоне получилась не очень хорошей, во втором матче я действовал лучше. Надеюсь, в матче с Кевином мне удастся вновь сыграть на хорошем уровне. Мне нужно это сделать, если я хочу остаться на турнире", — сказал Федерер.