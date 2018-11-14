Нисикори: я провёл один из худших матчей в году

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал поражение в матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне с южнофриканцем Кевином Андерсоном со счётом 0:6, 1:6.

«Кевин здорово начал матч, он был очень уверен в себе после пары геймов. У меня же ничего не получалось. Я провёл один из худших матчей в году, а вот соперник играл здорово.

Что касается победы над Федерером, то этот матч нельзя назвать прекрасным. Я рад победе, но не думаю, что обыграл Роджера в его лучшей форме. Сегодня же я плохо чувствовал мяч", — цитирует Нисикори официальный сайт тура.

15 ноября Кей сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

«Покрытие в Лондоне отличается от того, на котором мы играли в Вене. Оно гораздо быстрее. Конечно, Доминик — отличный теннисист. Он очень хорошо выступает в этом году. Уверен, что мне будет нелегко. Мне определённо нужно прибавить. В матче с Кевином я играл ужасно. Мне нужно хорошо потренироваться», — сказал Нисикори.