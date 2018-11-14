Андерсон: по ходу матча с Нисикори я был всё более уверен в себе

Южноафриканец Кевин Андерсон прокомментировал победу в матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне с японцем Кеем Нисикори со счётом 6:0, 6:1.

«Я провёл один из лучших матчей. Я оказывал постоянное давление на соперника. Также я отлично действовал на приёме и вынуждал Нисикори выполнять много ударов. Кей заработал не так много лёгких очков.

По ходу матча я был всё более уверен в себе, а с Нисикори происходила обратная ситуация. Я великолепно играл на протяжении всей встречи. Несмотря на то что я вёл в счёте, я был начеку, так как хотел выиграть как можно увереннее", — приводит слова Андерсона официальный сайт тура.

15 ноября Кевин сыграет со швейцарцем Роджером Федерером. Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября.