Кис вошла в список самых успешных спортсменов, которым ещё не исполнилось 30 лет

Журнал Forbes включил американскую теннисистку Мэдисон Кис в список 30 самых успешных и талантливых спортсменов, которым ещё не исполнилось 30 лет.

«Мэдисон Кис — это одна из представительниц поколения американского женского тенниса эпохи после Серены Уильямс. Она стала первой американкой после Серены, поднявшейся в топ-10 рейтинга WTA. К своим 23 годам Мэдисон попадала в четвёрку лучших на турнирах „Большого шлема“ и Олимпиаде. Кроме того она работает с организацией Fearlessly Girl, которая борется с издевательствами над девушками», — говорится в статье о Кис.

В 2017 году в этот список вошла американская теннисистка Слоан Стивенс. В рейтинге WTA от 12 ноября Мэдисон располагается на 17-й позиции.