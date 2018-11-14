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Вавринка представил список турниров, на которых сыграет в январе-марте 2019 года

Вавринка представил список турниров, на которых сыграет в январе-марте 2019 года
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка представил расписание турниров, в которых примет участие с января по март 2019 года. Трёхкратный победитель соревнований «Большого шлема» сыграет в Дохе, на Открытом чемпионате Австралии, в Софии, Марселе, Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами, сообщает Tennis World USA.

Стэн отметил, что очень рад предстоящему возвращению в столицу Болгарии: «Здорово, что я вновь встречусь со своими друзьями в Болгарии. Когда я впервые принимал участие в этих соревнованиях, мне был оказан очень тёплый приём».

В полуфинале турнира в Софии Вавринка проиграл боснийцу Мирзе Башичу со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

В 2018 году швейцарец выиграл 17 матчей и потерпел такое же количество поражений.

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