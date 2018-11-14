Гаспарян: я вернулась в топ-100, нет ничего невозможного

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в своём «твиттере» опубликовала фото с тортом, приготовленным в честь её возвращения в топ-100. В новом рейтинге WTA от 12 ноября она располагается на 92-й позиции. Маргарита вернулась в тур после трёх операций на колене. Процесс её восстановления затянулся на год и 4 месяца.

«Нет ничего невозможного. Я вернулась в топ-100», — написала Гаспарян.

Фото доступно в «твиттере» Маргариты Гаспарян.

В 2018 году Гаспарян стала победительницей турнира в Ташкенте (Узбекистан). В финале 24-летняя уроженка Москвы разгромила соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 6:1.

В 2015 году Маргарита выиграла свой дебютный титул на соревнованиях WTA в Баку (Азербайджан).