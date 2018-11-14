Де Минор: благодаря Хьюитту я начал верить в себя

Австралийский теннисист Алекс де Минор оценил роль легендарного соотечественника Ллейтона Хьюитта в своей карьере.



«Чем Ллейтон помог мне больше всего? Думаю, в первую очередь он заставил меня верить в себя и свою игру. Благодаря этому я выхожу на корт против лучших парней в ATP-туре», – цитирует де Минора Tennis World USA.

Напомним, Ллейтон Хьюитт является капитаном сборной Австралии в Кубке Дэвиса.

19-летний де Минор по итогам 2018 года получил награду ATP «Новичок года». В текущем сезоне Де Минор провёл 79 матчей, из которых выиграл 50. На его счету выход в финал соревнований в Сиднее, где он уступил россиянину Даниилу Медведеву, и завоёванный трофей на турнире категории «челленджер» в Ноттингеме.



В данный момент де Минор располагается на 31-й строчке в рейтинге ATP. 2018 год представитель Австралии начинал в ранге 208-й ракетки мира.