Мектич и Пейя снялись с парного Итогового чемпионата ATP

Хорват Никола Мектич и австриец Александр Пейя отказались от продолжения борьбы на парном Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Причиной такого решения стала травма локтя австрийского теннисиста, которую он получил во втором матче группового этапа против Рэйвена Клаасена и Майкла Винуса.



Мектич и Пейя проиграли оба своих стартовых матча, таким образом, лишившись математических шансов на выход в полуфинал соревнований.

Последний матч на групповой стадии за них доиграет первая запасная пара – прошлогодние победители соревнований Хенри Континен и австралиец Джон Пирс. Их соперниками станут бразилец Бруно Суарес и британец Джейми Маррей.

Финальный матч парного Итогового турнира состоится 17 ноября.