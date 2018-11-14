Федерер: думаю, слова Беннето обо мне вырваны из контекста

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал заявление француза Жюльена Беннето о том, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» пользуется привилегиями, когда происходит составление расписания его матчей на турнирах.



«Я знаю Жюльена уже на протяжении долгих лет. Думаю, что все его слова были вырваны из контекста», – цитирует Федерера спортивный журналист Рим Абули в своём «твиттере».



Ранее Роджер заявил, что организаторы турниров не всегда помогают ему. Свои комментарии по этому вопросу дал также директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили.

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре. В его активе 99 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).