Джокович отдал только 5 геймов А. Звереву на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне

Сербский теннисист Новак Джокович одержал вторую победу на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В матче второго тура в группе Густаво Куэртена Джокович в двух партиях обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 17 минут. Джокович 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5 возможных. На счету Зверева 9 эйсов, 2 ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка при 2 возможностях.

Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-1 в пользу Джоковича.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович — А. Зверев в Лондоне.



На старте соревнований Джокович победил американца Джона Иснера со счётом 6:4, 6:3, а Зверев оказался сильнее хорвата Марина Чилича — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).