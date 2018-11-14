Джокович: невынужденные ошибки Зверева позволили мне выиграть легче, чем ожидал

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу (6:4, 6:1) в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне с Александром Зверевым из Германии.

«Думаю, хорошо играл только с середины второго сета. Я начал закручивать мяч, в целом же я не очень хорошо подавал. Он совершил много невынужденных ошибок, которые позволили мне выиграть легче, чем я ожидал.

Зверев отлично подавал в первом сете. Было очень трудно прочитать его подачу. Мне было гораздо сложнее играть против него, чем в первом матче против Иснера. Во втором сете его подачи стали более читаемыми, но он стал сильно подавать», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.

После победы над Зверевым Джокович уже сегодня может выйти в полуфинал Итогового чемпионата ATP в восьмой раз при определённых результатах матча Джона Иснера с Марином Чиличем.