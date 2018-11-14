А. Зверев: надеюсь, у меня ещё есть неплохой шанс выйти в полуфинал

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение (4:6, 1:6) в матче второго тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне с сербом Новаком Джоковичем.

«Когда Новак на взлёте, его очень сложно обыграть. Он играет необычайно уверенно и почти не проигрывает. Он первая ракетка мира.

Очевидно, что у меня были шансы в первом сете. Если бы я переломил ход игры при счёте 4:4, мы увидели бы другой матч. Думаю, матч был более равным, чем можно подумать по счёту. Мне так кажется.

У меня есть ещё один матч в группе. Посмотрим, как сложится. Надеюсь, у меня ещё есть неплохой шанс выйти в полуфинал», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.

Звереву, ранее обыгравшему хорвата Марина Чилича, предстоит встретиться с американцем Джоном Иснером.