Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Нисикори на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 15 ноября, состоится матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания), в котором сыграют австриец Доминик Тим и представитель Японии Кей Нисикори. Начало поединка запланировано на 17:00 мск. По личным встречам впереди 28-летний уроженец Симанэ — 3-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Нисикори в Лондоне.



На Итоговом чемпионате 2018 года Тим стартовал с двух поражений подряд. На счету Нисикори победа и поражение.



Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

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