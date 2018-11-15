Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Андерсон на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 3-го тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания), в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер и представитель ЮАР Кевин Андерсон. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. По личным встречам впереди 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 4-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Андерсон в Лондоне.



На Итоговом чемпионате 2018 года Федерер одержал одну победу и потерпел одно поражение. На счету Андерсона две победы.



Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

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