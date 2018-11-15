Чилич одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне

В матче группы Густаво Куэртена на Итоговом чемпионате ATP, который проходит в Лондоне (Великобритания), хорватский теннисист Марин Чилич в трёх сетах взял верх над американцем Джоном Иснером со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Продолжительность поединка составила 2 часа 14 минут. Чилич 6 раз подал навылет, допустил 3 ошибки на подаче и реализовал три брейк-пойнта из 11. Иснер подал 17 эйсов и один раз взял подачу соперника, допустив при этом 6 двойных ошибок на своей подаче.

На старте соревнований Чилич уступил немцу Александру Звереву, а Иснер проиграл сербу Новаку Джоковичу.



Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.