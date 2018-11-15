А. Радваньска: спасибо болельщикам за бессонные ночи у телевизора

Польская теннисистка Агнешка Радваньска, принявшая решение завершить карьеру, поблагодарила своих болельщиков за поддержку.

«Я завершаю карьеру и прощаюсь с профессиональным туром, но теннис не бросаю. Теннис всегда был и будет особенной частью моей жизни. Пришло время новых вызовов и идей. Надеюсь, таких же увлекательных, как игра в теннис.

На протяжении всей карьеры я делала всё, что в моих силах, чтобы как можно лучше представить свою страну. Надеюсь, мои матчи были источником эмоций и радости для всех. Поддержка болельщиков, их тёплые слова и вера сопровождали меня в каждом матче. Я очень за это благодарна. Спасибо болельщикам за бессонные ночи у телевизора. Спасибо за все эти награды «Любимицы болельщиков». Это было большой честью и главной наградой за мою работу. Я благодарна за то, что у меня такие верные и замечательные болельщики", — цитирует Агнешку официальный сайт тура.

За свою карьеру 29-летняя уроженка Кракова выиграла 20 турниров WTA в одиночном разряде.