Победы Джоковича и Чилича — в обзоре матчей Итогового чемпионата ATP в Лондоне

Сербский теннисист Новак Джокович одержал вторую победу на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне, обыграв представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:4, 6:1.

Уроженец Белграда 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Зверева 9 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

Хорват Марин Чилич в трёх сетах взял верх над американцем Джоном Иснером со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. 30-летний уроженец Междугорья 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Иснер выполнил 17 эйсов, совершил 6 двойных ошибок и взял один гейм на подаче соперника.

Видеообзор матчей Итогового чемпионата ATP доступен на «Чемпионате».