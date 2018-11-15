Победы Джоковича и Чилича — в обзоре матчей Итогового чемпионата ATP в Лондоне

Сербский теннисист Новак Джокович одержал вторую победу на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне, обыграв представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:4, 6:1.
Уроженец Белграда 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Зверева 9 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
Хорват Марин Чилич в трёх сетах взял верх над американцем Джоном Иснером со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. 30-летний уроженец Междугорья 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Иснер выполнил 17 эйсов, совершил 6 двойных ошибок и взял один гейм на подаче соперника.
Видеообзор матчей Итогового чемпионата ATP доступен на «Чемпионате».
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