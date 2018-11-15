Маю: мы желаем показать нечто большее, нежели просто одна победа

Француз Николя Маю прокомментировал успех своей пары во втором матче группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В дуэте с Пьер-Югом Эрбером Маю обыграл пару Лукаш Кубот (Польша)/Марсело Мело (Бразилия) со счётом 6:2, 6:4.



«Мы всё ещё остаёмся на турнире и желаем показать нечто большее, нежели просто одна победа. Последние несколько сезонов мы не показывали хороших результатов в Лондоне, первый наш матч также был не самым успешным. Сегодня мы очень хотели доказать, что являемся хорошей командой, и, думаю, нам это удалось», – цитирует Маю официальный сайт ATP.



Следующими соперниками Эрбера и Маю станут первые номера посева из США Джек Сок и Майк Брайан. Для выхода в полуфинальную стадию французам необходимо побеждать в заключительном матче группового этапа.

«На протяжении последних месяцев Брайан и Сок были сильнейшей парой в мире, но мы знаем, что нужно делать. Мы должны сыграть так же хорошо, как и сегодня», – резюмировал Маю.