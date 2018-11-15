Чилич: Иснер допустил несколько двойных ошибок в критических ситуациях

Хорват Марин Чилич прокомментировал свою победу во втором матче группового этапа Итогового чемпионата в Лондоне. В трёх партиях он обыграл американца Джона Иснера со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.



«Я просто должен был оставаться терпеливым и сосредоточенным. Это действительно помогло мне – начиная со второй партии я показал отличный теннис. Очень доволен победой.



Джон допустил несколько двойных ошибок в критические моменты, которые помогли мне взять его подачу. Я терпеливо ждал таких возможностей и они пришли. Потеряв свою подачу в начале третьей партии, я смог быстро исправить ситуацию», – цитирует Чилича официальный сайт ATP.



В заключительном матче группового этапа соперником Чилича станет первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. Финал Итогового турнира, действующим победителем которого является болгарин Григор Димитров, состоится 18 ноября.

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