М. Брайан: как и на обычных турнирах, мы хотим побеждать в каждом матче

Американец Майк Брайан прокомментировал успех своей пары во втором матче группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне. В дуэте с Джеком Соком Брайан обыграл пару Мате Павич (Хорватия)/Оливер Марах (Австрия) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).



«В таком формате турнира вам просто необходимо начинать с победы, чтобы впоследствии давление не оказало слишком большое влияние на результат. Нам удалось выиграть и второй матч. В обычных турнирах побеждать нужно в каждом матче, и мы планируем играть в таком же ключе.

Сегодня мы отлично поработали. Мы не дали слишком много шансов соперникам и выглядели уверенно», – цитирует Брайана официальный сайт ATP.



Следующими соперниками Брайана и Сока станут французы Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер.



В 2017 году победителями Итогового чемпионата ATP стали финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс. В финале они обыграли Кубота и Мело со счётом 6:4, 6:2.

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