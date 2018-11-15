Джокович: запомню Радваньскую как одну из самых умных теннисисток в мире

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал решение польской теннисистки Агнешки Радваньской завершить карьеру в возрасте 29 лет. Причиной такого решения стали хронические травмы.



«Честно говоря, это стало для меня большим сюрпризом. Желаю Агнешке всего наилучшего во всех её будущих начинаниях. Запомню её как одну из самых умных теннисисток, игру которой мне удалось видеть.

Радваньска долгое время оставалась ведущей теннисисткой, даже не имея мощных ударов в своём арсенале», – цитирует Джоковича спортивный журналист Джордж Беллшоу в своём «твиттере».



Ранее комментарии по поводу решения Радваньской дали представительницы WTA тура. Россиянка Елена Веснина назвала польку «любимой ниндзя-девушкой».