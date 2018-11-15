Пуи: в этом году я не относился к теннису должным образом

Французский теннисист Люка Пуи прокомментировал свои выступления в уходящем сезоне. В 2018 году теннисист выиграл 25 матчей из 45 проведённых.



«На протяжении всего сезона у меня не было грамотного подхода к делу. Я неправильно мыслил, не относился к теннису должным образом. Именно профессиональное отношение к делу может помочь вам выбраться из ямы, если вы не демонстрируете хорошего уровеня тенниса», – цитирует Пуи Tennis World USA.



Победа на турнире в Монпелье в феврале и выход в финал соревнований в Дубае в марте стали последними успехами 24-летнего француза в текущем сезоне. С тех пор он ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд. В данный момент Пуи располагается на 32-й строчке рейтинга ATP.