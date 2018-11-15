Руседски: сейчас в теннисе есть Джокович, потом идут все остальные

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски прокомментировал выступления серба Новака Джоковича во второй половине 2018 года.



«Новак отделился от стаи. Сейчас мы можем наблюдать первую ракетку мира, и лишь потом идут все остальные. Трудно поверить в это, учитывая, как Новак начинал этот год, но это так», – цитирует Руседски Tennis World USA.



31-летний Джокович выиграл награду ATP «Возвращение года» и стал лучшим теннисистом уходящего сезона. В данный момент Новак выступает на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, где уже одержал две уверенные победы над американцем Джоном Иснером и немцем Александром Зверевым.

Ранее Грег Руседски заявил, что главным фаворитом Итогового турнира ATP является швейцарец Роджер Федерер.