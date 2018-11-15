Джокович: организаторам придётся отказаться от одного из командных турниров

Серб Новак Джокович прокомментировал тот факт, что со следующего года в расписание ATP-тура вернётся Командный кубок мира, а Кубок Дэвиса будет проводиться в новом формате.



«Не думаю, что ситуация с этими турнирами идёт всем на пользу, наоборот – всё очень запутанно и сложно. Вероятнее всего, в следующие два года ATP придётся отказаться от одного из соревнований, так как они будут проводиться практически в идентичном формате. Считаю, что это не очень хорошо для спорта.



Из того, что я слышал от разных людей из мира тенниса, можно сделать вывод, что все хотят видеть лишь один командный турнир в году. Организаторам следует сосредоточиться на качестве, а не на количестве», – цитирует Джоковича Eurosport.

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