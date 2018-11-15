Джокович: Хачанов, Зверев, Чорич и Циципас – будущее тенниса в их руках

Первая ракетка мира Новак Джокович назвал имена представителей NextGen, имеющих, по его мнению, большое будущее.



«Очевидно, что Саша Зверев является лидером подрастающего поколения игроков. Он уже выиграл несколько «Мастерсов» и второй год кряду квалифицируется на Итоговый турнир. Следует отдать ему должное за такие результаты. Кроме того есть такие игроки, как Карен Хачанов, Стефанос Циципас и Борна Чорич. Думаю, что теннис в хороших руках.



В то же время и старшее поколение не собирается сдаваться. Мы пытаемся работать с умом, чтобы получать максимальную отдачу в плане результатов. Не знаю, как долго это будет продолжаться», – цитирует Джоковича Give me Sport.

Напомним, Джокович уступил россиянину Карену Хачанову в финальном матче «Мастерса» в Париже.

Свой среди чужих. Как россиянин попал в элиту мирового тенниса Завоевав титул в Париже, Хачанов ворвался в элиту профессионального тура. История становления молодого российского теннисиста.